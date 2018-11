El artista del año: Kevin Blow sobre coqueteos en el programa: "Soy hombre de una sola mujer y es Michelle Soifer"

‘Soy hombre de una sola mujer’, expresó Kevin Blow, quien señaló que está muy enamorado de Michelle Soifer, a pesar de que otras chicas como Mirella Paz, Shantall Oneto y Rossana Fernández Maldonado lo fastidian en ‘El artista del año’.



“No estoy alborotando el gallinero, soy hombre de una sola mujer y es Michelle. Sucede que me sale lo caribeño, lo cortés, amable, caballero y que a las chicas le agrade, no es mi culpa. Michelle es mi corazón, mi reina y nuestra boda ya casi es un hecho, sin importar lo que digan”, comentó Kevin Blow.



Durante el programa ‘El artista del año’, el dominicano estuvo en aprietos cuando Shantall Oneto y Mirella Paz comentaron que las trata con cariño diciéndoles ‘mi amor’.



“A él (Kevin) le gustan las chicas voluptuosas y eso me lo ha dicho”, contó Mirella Paz.



En tanto, él respondió: “Es que (las chicas voluptuosas) son irresistibles”.



Por su parte, Michelle Soifer expresó que toma con humor que fastidien a su pareja con Mirella, Shantall y Rossana.



“Por ahí siguen pasando Shantall, Mirella y Rossanita, pero pasan en disfuerzos y ‘cadereando’. Kevin es cariñoso y les dice: ‘Hola, mi amol’”, precisó.



Además, agregó que todo lo toma con humor, “pues conozco al hombre que tengo a mi lado, es cariñoso, respetuoso y siempre me da mi lugar”, finalizó.