Pese a haber tenido buenos comentarios por su presentación en El Artista del Año, Milett Figueroa terminó siendo eliminada en el programa conducido por Gisela Valcárcel, tal y como lo anunció Rodrigo González.

El conductor de 'Válgame Dios' sabía que el programa que se emitió el día sábado 26 de mayo estaba grabado y hasta estaba enterado del resultado de eliminación. Por eso, Peluchín no dudó en publicarlo en sus redes sociales.

La producción de 'El Artista del Año' no se pronunció sobre esto hasta que las personas que intentaron votar por la aplicación del programa después de la 1: 30 pm del día sábado 26. La app arrojaba el mensaje: "Las votaciones estuvieron activas hasta la 1:30 pm del día de hoy (sábado) debido a la grabación del programa"

Al terminar el programa 'El Artista del Año', Gisela Valcárcel anunció a los dos sentenciados que luchaban por su salvación: Milett Figueroa y Yosimar. El cantante de salsa obtuvo el 56% del puntaje y se quedó una semana más en el programa.

"Estoy muy agradecida porque, para todos nosotros, esto es nuevo. Me imagino que no todo el mundo canta, baila y actúa a la vez. Humildad es tener un nombre y exponerte a las críticas, pero estoy muy contenta porque el público ha visto mi esfuerzo y he conocido mucha gente hermosa. Muchísimas gracias. Yo me voy feliz porque no he perdido absolutamente nada", dijo Milett Figueroa en su discurso de despedida

Gisela Valcárcel también le dedicó unas palabras a la joven eliminada, que terminaron por hacerla llorar. " Una chica que empezó jugando un poco a esto, demostró que tiene talento. Fue llamada a la serie más exitosa de la TV y ahí está con compañeros maravillosos. Cada vez que pienso en El Gran Show, pienso en Milett Figueroa"

Tal y como también lo anunció Peluchín , tanto Cielo Torres como Yosimar terminaron en sentencia para la siguiente gala. El mejor de la noche fue Luis Baca. ¿Qué dirá la producción de ' El Artista del Año' ?

