El imitador Arturo Álvarez contó que está a puertas de cumplir 39 años de vida artística y lo celebrará con un show de humor e imitaciones donde cantará en vivo parodiando a figuras de la música como Luis Miguel, Raphael, Juan Gabriel y hasta Maluma y Camilo. Además, señala que con dos hijos ha decidido cerrar la fábrica y no descarta realizarse la vasectomía.

“Gracias a Dios tengo salud y estoy empezando a reactivarme con un show especial el próximo 2 de octubre en Barley bar de Pueblo Libre junto a Ángelo Fukuy y Paolita del Perú, donde empezaré las celebraciones por mis 39 años como artista, y es que empecé chibolito, a los 16 años. Va a ser un reencuentro con el público que ha seguido mi carrera y hasta emotivo porque me volveré a un escenario y sentiré nuevamente el aplauso de la gente”, enfatiza Arturo Álvarez.

Sobre el show que realizará, dijo que tendrá una banda en vivo y realizará varias imitaciones de cantantes. “Voy a cantar en vivo imitando a figuras como Luis Miguel, quien es infaltable en mis shows, Raphael, Juan Gabriel, y hasta Maluma y Camilo, es decir, para todas las edades”, agregó el imitador.

Por otro lado, el imitador detalla que no descarta realizarse la vasectomía, pues está feliz con sus dos hijos. “Tengo una familia hermosa, nos cuidamos mucho en esta época y dedicados a la crianza de nuestros hijos, tengo dos y suficiente, ya hemos cerrado la fábrica. Es más, no descarto realizarme la vasectomía”, detalló.

LUIS MIGUEL INFALTABLE

Una de las imitaciones más populares de Arturo Álvarez es el cantante mexicano Luis Miguel, y a raíz, de su llegada a Lima en el 2019, realizó una parodia donde contó sus extravagancias.

¿Cómo te está tratando Lima en esta nueva visita?

Estoy feliz de la vida, Lima siempre es una ciudad maravillosa por su gente, sus lindas chicas que siempre gritan y alborotan toda la ciudad por mi presencia. Pero los baches de las pistas no han cambiado, es impresionante ver tantos huecos, la gente los alquila para hacer pachamanca.

Por qué te autodenominas ‘El Sol’...

Soy único, soy como el vino, más añejo y más caro.

¿Es cierto que has pedido rosas blancas para tu habitación, agua importada desde Tailandia y que el chofer de la limusina ni te mire para no robarte la energía?

He tenido que reducir a la mitad de mis requerimientos porque sé que muchas cosas no las podrán encontrar, pero es cierto, es lo que necesito para estar cómodo, feliz, relajado y hacer mi show. Y es cierto lo del chofer, me ha pasado que muchos me miraban y terminaba ojeado. Por eso, pedí que José Feliciano sea el conductor.

Muchos dicen que estás en la bancarrota, ¿es cierto?

Nada que ver, yo sigo siendo lo más grande en la música latina. Yo no soy terrenal, soy espacial. En mi casa ya no tengo baño, porque no tengo necesidades. Además, a mi próxima novia le voy a regalar el anillo de Saturno como prueba de mi amor.