Flavia Laos y Austin Palao visitaron este martes 28 de febrero el set de “Mande quien mande” para participar en una secuencia en la que ambos tuvieron que responder una serie de preguntas en relación a su romance.

Sin embargo, el integrante de “Esto es Guerra” no espero que una de las preguntas que tendría que responder es si mantendría su relación amorosa si es que Flavia se va a vivir en el extranjero.

Austin Palao cuenta por qué terminaría con Flavia Laos

“Si me voy a vivir al extranjero. ¿Me terminas?”, interrogó la rubia a su novio. A lo que el también modelo dijo que sí y se dio tiempo de explicar los motivos de su decisión.

“Si mi propósito de vida y mis sueños, se enrumban para otro lado y no cabe la posibilidad de salir porque obviamente no voy a dejar mi sueños y mis propósitos a un lado, en ese caso sí. Yo sí optaría por la mejor decisión para los dos ya que si te estás yendo al extranjero es por algo que tú verdad quieres, que es tu sueño y más, yo respetaría” , puntualizó Austin.

“Y si mi vida me enrumba para otro lado, es muy posible que pase, si terminaría porque una relación a distancia, yo no puedo”, remarcó.

Finalmente, Flavia se mostró de acuerdo con lo dicho por su novio y le dio su apoyo. “Ahí le doy la razón, yo no iría a perseguir los sueños de nadie, por a o b él no está atrás del mismo sueño que yo y yo me voy a Miami y él no puede ir por algún motivo o su sueño está en Colombia, no hay que forzar nada”, acotó.

“¿Y no tratarían de buscar su sueño juntos?” , interrogó María Pía Copello, a lo que Austin respondió: “Claro si da la posibilidad de que eso pase, obvio que sí”.

