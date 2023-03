Austin Palao también se pronunció respecto a la reciente declaraciones que brindó Rafael Cardozo, quien confesó que le pidió el costoso anillo de compromiso que le entregó a su expareja Cachaza tras finalizar su relación después de 12 años.

El integrante de “Esto es Guerra” le recomendó al brasileño que siempre actúe con la “cabeza fría”.

“Yo le diría algo a Rafael que no se actúa con la cabeza caliente porque si ha pasado algo así... Las cosas se piensan con la cabeza bien fría porque si yo te regalo no lo quiero devuelta, me vale. Yo Austin Palao, no, pero yo no soy todo el mundo así que cada quien es libre de hacer lo que quiera”, comentó Palao.

Austin Palao dice que no le pediría anillo a su pareja

Por su parte, Flavia Laos reveló lo que hubiera hecho de estar en el lugar de Cachaza. “Yo lo vendo porque estuve varios años con él y es lo mínimo. Es un regalo, ¿no?”, comentó la influencer peruana en “Mande quien mande”.

TE PUEDE INTERESAR