No los perdonan. Miles de asistentes acudieron esta tarde al Estadio Nacional para disfrutar del concierto de Bad Bunny. Sin embargo, abuchearon a Tourista, grupo telonero del recital.

Esto se debe a las declaraciones que dio uno de los integrantes en el programa de YouTube, Moloko Podcast, en el año 2019. En el video se puede ver como Genko le confiesa a Carlos Orozco y Hugo Lezama que no soportaba el reggaetón hasta el punto de odiarlo.

“A él (Sandro Labenita) le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, expresó.

Otro de los comentarios que no pasó desapercibido fue el de Rui Pereira. El vocalista y guitarrista indicó que Tourista no haría una colaboración con Bad Bunny.

“No me imagino crear una producción y que pueda calzar con su propuesta (de Bad Bunny)… o cómo podríamos hacer una propuesta en conjunto, no me lo imagino. Hay otros artistas urbanos que son muy grandes con los que sí podríamos fusionar y hacer algo” , comentó Pereira en aquella oportunidad.

Público abuchea a Tourista en concierto de Bad Bunny

Bad Bunny en concierto: miles de asistentes abuchean a Tourista. VIDEO: Twitter

