Belén Estevez afirma que está decepcionada del amor

La bailarina Belén Estévez dijo que está decepcionada del amor y de los hombres, pero aún tiene la esperanza de encontrar a su ‘media naranja’ y poder convertirse en madre. Y si no llega, ha pensado en la adopción.

“Estoy en una sequía total, me siento decepcionada del amor y de los hombres, creo que soy muy exigente. Además, me siento muy bien sola, disfruto mi soledad, la paso genial conmigo misma, sin rendirle cuentas a nadie y es muy difícil que alguien entre a mi vida... cualquier cosita no me puede conquistar, ja, ja, ja”, precisó la argentina.

¿Tampoco tienes planes de ser madre?

Si Dios me manda al hombre de mi vida entonces seré madre, pero si no llega adoptaré, es algo que tengo latente desde hace tiempo.



Actualmente estás conduciendo un programa radial por las noches...

Sí, ya cumplí 4 meses en radio ‘La zona’, estoy feliz, como pez en el agua, me divierto cada noche. Es un espacio pícaro, atrevido, es mi esencia. En la televisión me han visto renegando mucho, pero soy muy divertida.

Habrás ganado muchos seguidores varones...

Han aumentado y son muy detallistas conmigo. Y claro, también me gusta jugar mucho, subir videos sensuales, fotos... pues, si un día me provoca lucirme, lo hago.