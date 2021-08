El futbolista Beto Da Silva aseguró que está feliz de que Ivana Yturbe sea la madre de su hija y es un poco complicado estar con una mujer hermosa y mediática, pero trata de controlar sus celos porque la modelo siempre le ha dado su lugar y lo respeta.

“Por lo hermosa que es, la gente siempre voltea a verla, también porque es mediática. Soy bastante celoso, pero ella siempre me ha dado mi lugar, respetado, y trato de ser cada vez menos celoso porque sé que ella es solo mía y no nada pasa”, dijo Da Silva en el programa ‘En boca de todos’.

Asimismo, mencionó que se siente orgulloso de la mujer que tiene a su lado.

“Ella sabe el amor que le tengo, estoy muy feliz de que sea la madre de mi niña, me ha cambiado la vida para bien. Espero hacerla feliz todos los días de su vida, crecer juntos y cumplir nuestros sueños. Estoy orgulloso de ti (Ivana), no me pierdo el programa, ella también está atenta a mis partidos”, comentó.

“Ivana tiene un corazón enorme, no tenía idea lo sensible que era. Ahora como esposa cocina excelente, es superatenta, no miente, así sea lo más tonto, cualquier cosita me está contando, eso mantiene una relación. Desde un inicio le dije ‘vamos a tener una hija pronto, quiero que seas la madre de mis hijos, quiero estar contigo para siempre’, porque me hacía sentir como en casa. Donde ella está es donde siempre quiero estar”, agregó el futbolista.

Por su parte, Ivana comentó que su esposo ‘es hermoso y churro’, pero lo más hermoso que tiene es su corazón y se siente feliz de estar a su lado.