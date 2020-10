Beto Ortiz reveló que tiene secuelas del coronavirus a más de un mes de haberse recuperado de la enfermedad. El periodista había informado a finales de agosto que contrajo la COVID-19, por lo que tuvo que ser internado en el hospital Rebagliati.

“Los malestares persisten, he salido de alta y ya estoy casi más de un mes, todavía hay un día que amanezco con migraña, dolor de espalda o me vuelve la tos. De rato en rato, la enfermedad te recuerda que estuviste ahí (...) Sigo tomando todas las precauciones, no voy a tomarme ninguna libertad", dijo el periodista a RPP Noticias.

Beto Ortiz, quien se encontraba delicado de salud al ser un paciente con una enfermedad respiratoria crónica como el asma, comentó que lo más impactante no fue escuchar que tenía coronavirus sino que su cuerpo había sido infectado por una neumonía.

“Cuando te dan el resultado no es tan grande como cuando te dicen que tienes una neumonía y tus pulmones están tomados un 20% por la COVID-19”, contó.

Beto Ortiz agregó que la primera noche “angustiosa” internado en el nosocomio ya estaba pensando en su testamento.

Asimismo, el periodista mencionó que las personas con enfermedades respiratorias deben tener mucho cuidado para no infectarse del coronavirus.

“Están acostumbrados a vivir con la tos o carraspera como algo cotidiano. (…) Lo que a mí me sirvió de alerta fue el dolor de la espalda, intensamente como si hubiera ido al gimnasio por primera vez el día anterior. Ese dolor que parece muscular, pero engaña”, dijo.

Beto Ortiz concluyó que había reflexionado, sobre todo, las cosas que hizo bien y mal en su vida.

“Es muy fácil juzgar desde afuera y decir ‘a mí no me va a pasar’. Pero una vez que ya tienes el oxígeno conectado, la inminencia de la muerte te obliga a la humildad”, finalizó.