El periodista Beto Ortiz aseguró que el programa que grabó Shirley Arica para ‘El valor de la verdad’ se emitirá mañana ‘contra viento y marea’, a pesar de que intentaron vetarlo.

Recordemos que la modelo reveló que tuvo una ‘encerrona’ con los futbolistas Luis Advíncula, Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún y Christian Cueva.

“Hubo una polémica respecto al programa de Shirley, pero ya está todo resuelto. El programa va a salir al aire, contra viento y marea”, expresó el conductor a Trome.

Me imagino que te habrá molestado que hayan intentado vetar tu programa, sobre todo teniendo a un personaje tan polémico como Shirley...

Sí. En los canales hay diferentes áreas y cada uno lleva agua a su molino. El canal tiene la transmisión de algunos partidos de la selección y los del área de deportes cuidan a los futbolistas, porque son su medio de vida. Generaron una turbulencia, pero ha sido superada.

Así como ellos defienden su ‘chamba’, tú ‘guerreaste’ para que salga el programa...

Somos un programa ‘prime time’ que tiene dos dígitos de rating, así que tampoco íbamos a quedarnos tan tranquilos y dejar de emitir un programa que está fantástico.

El Valor de la Verdad

Aparte de Cueva, Advíncula, Farfán y Yotún, ¿saldrán más nombres a la luz mañana?

No es un programa sobre fútbol. Shirley tiene una trayectoria y vida que va más allá de los peloteros. Habla de personajes de la farándula como Christian Domínguez, Nicola Porcella, Facundo González y Aída Martínez.

El nombre que más resaltó en la promoción del programa es el de Christian Cueva...

No lo conozco ni tengo nada contra él, pero uno cosecha lo que siembra.

¿Te ha llegado alguna carta notarial de los ‘afectados’?

Esta vez, no. Estaban tranquilos con el anuncio que hizo Magaly Medina (quien dijo que el programa había sido levantado por Latina), pero no hay razón para que no salga. Pobres... ¡qué pena!