El actor Pedro Sánchez, más conocido como Black Power de la serie ‘De vuelta al barrio’, contó que tiene nuevos proyectos televisivos y también en la pantalla grande. Además, regresa al teatro con la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’.

“Me llamaron para grabar tres capítulos de una serie similar a ‘La Rosa de Guadalupe’ y, obviamente, estoy contento. También tengo una propuesta para una película con Augusto Tamayo, ojalá se concrete, sería un golazo”, dijo el actor que actualmente está participando en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’, en el Teatro Barranco.

La gente te sigue reconociendo como Black Power.

Sí, claro. Lo que pasa es que también estoy con los ‘Once machos’ y ha tenido un jale y una acogida muy interesante. Hasta ahora la gente se acuerda de La Pepa, de Black Power, me piden fotos y todo. Creo que la gente no se olvida muy rápido de mí por mi look.

¿Extrañas la televisión?

Obvio, estuve cuatro años en ‘De vuelta al barrio’ y se extraña a los compañeros, al equipo, se extraña todo.

¿Qué te parece el éxito de ‘Al fondo hay sitio?

Bien y estoy feliz porque ahí tengo a mis hermanos, a toda la gente que conozco. He trabajado 5 años con ellos y me alegra que les esté yendo bien. Soy muy amigo de Laszlo (Kovacs), de Toño Vega, de Magdyel Ugaz, con quien coincidimos desde ‘Mil oficios’. Estoy feliz por ellos, además Gigio Aranda (el guionista) y su equipo son unos capos, sé que iba a tener éxito, de todas maneras, sin dudarlo. Gigio se quedó con ese bichito, quería regresar con su serie, lo hizo y mira el éxito que tiene.

Cuéntame de tu personaje en la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’.

Mi personaje se llama Amador Lobatón y soy el divorciado. Es un pata que tiene un hijo y siempre reniega de las mujeres. Es una obra muy divertida y también tiene un bonito mensaje.

“Soltero, casado, viudo y divorciado”

Teatrópteros presenta una comedia sobre cuatro hombres de personalidades variadas que analizan a la mujer desde su estado civil. Nos referimos a ‘Soltero, casado, viudo y divorciado”, obra escrita por Román Sarmentero y protagonizada por Pedro Sánchez, Edwin Vásquez, Juan Carlos Díaz y Luis Cervera.

La directora de la obra, Milagros Morales, afirma que esta obra teatral refleja la variedad de pensamiento masculino hacia el femenino y resalta que “tanto el hombre como la mujer son seres útiles e importantes en esta sociedad que nos consume con el machismo y feminismo”.

‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ se estrenó con éxito hace dos años en el Teatro Auditorio Miraflores. Esta vez se renueva y se muda al Teatro de Barranco, donde se presentan todos los sábados a las 8 pm y domingos a las 7 pm.

Luis Cervera, hace el papel de soltero. ‘Disfruto mucho el personaje y los ensayos sobre todo porque hay compañerismo”, comenta.

Edwin Vásquez dice: “Soy el casado del grupo y también en la vida real. Sé que muchos se van a identificar y me van a dar la razón”.

Juan Carlos Díaz interpreta al viudo. “Me divierte mucho el personaje y la obra”, afirma y Pedro Sánchez es el divorciado. “Este es un personaje que ha sido muy divertido construir”, indicó.

