Blanca Rodríguez vive tal vez su mejor momento junto a Juan Manuel Vargas. A través de su cuenta Instagram, la madre de cinco muesta varias imágenes al lado de su familia, disfrutando distintos momentos del día.

El otro lado de la moneda es Tilsa Lozano. La Vengadora vive sus días más difíciles al lado de Miguel Hidalgo, tras la difusión de un ampay de su pareja en discotecas durante y después de su segundo embarazo.

Aunque aún se desconoce si Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo retomarán su relación, quien ha dejado en claro que su historia de amor está más solida que nunca es Blanca Rodríguez. A través de su cuenta Instagram, la pareja de Juan Manuel Vargas compartió un mensaje sobre un supuesto embarazo.

Tilsa Lozano sobre Blanca Rodríguez

En la imagen publicada en sus redes sociales, Blanca Rodríguez muestra conversaciones de sus amigas. En ellas, le dicen que sueñan con un sexto embarazo junto a Juan Manuel Vargas.

“Amiga, ¿vas a tener otro bebé aparte de este último? soñé contigo que saldrías embarazada de una última niña”, "Amiga, espero que estés bien reina. Quería decirte que soñé otra vez contigo y con tus hijos. En mis sueños estabas embarazada del sexto", se leen en los mensajes que recibió Blanca Rodríguez.

La pareja del 'Loco' Vargas aseguró que no piensa en tener más hijos. (Foto: Instagram)

Blanca Rodríguez puso como leyenda a la publicación: “Por lo menos una vez a la semana me pasa esto. ¿Porque mejor no sueñan que ya estoy viejita para tener más hijos?”, escribió la pareja de Juan Manuel Vargas.

Resulta misterioso que esta publicación sobre un sexto embarazo haya salido justo en medio de la crisis de pareja que existe entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo. Recordemos que hace unos días la Vengadora habló sobre Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas.

“Yo no era la única mujer engañada. Creo que ahí hubo dos mujeres perjudicadas. A dos personas le mintieron, a dos personas le engañaron” , dijo Tilsa Lozano en entrevista con Rodrigo González.

A su vez, Beto Ortiz también le consultó a Miguel Hidalgo sobre Juan Manuel Vargas. La pareja de Tilsa Lozano no quiso hablar sobre el Loco, pero dejó en claro que no lo admira: "No soy admirador de él. Dados los acontecimientos de lo que ha pasado no podría ser admirador de una persona"