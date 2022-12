Brunella Horna y Richard Acuña tenían previsto contraer matrimonio este sábado 17 de diciembre, sin embargo, la pareja decidió no casarse, según fuentes de Trome . En los últimos días, la modelo anunció que se encontraba enferma y se ha ausentado de la conducción del programa ‘América Hoy’, sin embargo, serían otras las razones.

En declaraciones a Trome, el manager de la modelo terminó confirmando la decisión sobre su boda. Esto ante el reciente anuncio de declarar un estado de emergencia a nivel nacional.

Las fuertes manifestaciones ante la crisis política que vive el país tras la detención de Pedro Castillo y la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República, la modelo y el excongresista habrían tomado la decisión de aplazar su boda .

Gran parte de la familia de Richard Acuña reside en Trujillo, por lo que se les complica llegar a Lima en medio de las protestas .

Cabe precisar que Brunella Horna celebró su despedida de soltera el último jueves 8 de diciembre, donde estuvieron presentes familiares y amigos más cercanos, entre ellos la conductora Janet Barboza e Ivana Yturbe.

Durante su brunch, la modelo recibió la sorpresa de Richard Acuña quien llegó con un ramo de rosas rojas. Ambos compartieron un romántico momento que fue difundido en redes sociales.

BRUNELLA CAE ENFERMA ANTES DE SU MATRIMONIO

La conductora del programa ‘América hoy’, Brunella Horna lamentó haberse enfermado una semana antes de contraer matrimonio con su novio Richard Acuña. La empresaria teme haber contraído Covid-19. Sin embargo, aprovechará para descansar.

“ Y una semana antes de mi matri, me enfermé... Sopita de pollo. No me gustan la verdad, pero ahora que tengo sanarme como sea ”, escribió en sus historias de Instagram, donde también publicó un video donde explicó cómo se siente.