Briyit Palomino, más conocida como la Vampiresa de la cumbia, aclara que no dejará la cumbia y es que en uno de sus conciertos interpretó rock y muchos pensaron que se dedicaría a interpretar otro género.

“Estoy retomando el metal. Tuve un concierto con mi banda en Puno e hicimos algo distinto, algo de rock y hubo acogida, a la gente le gustó”, cuenta.

¿Te gusta el rock?

Me dijeron que me salía muy bien el rock, hubo muchos comentarios porque lo transmití en vivo desde mi página de Facebook. Fue algo distinto que hice con mi banda, un poco de rock.

Pero no vas a dejar la cumbia...

No, la cumbia no la dejo. La gente estaba preocupada, me escribía preguntándome si iba dejar la cumbia, pero no. El metal es algo que siempre me ha gustado, pero jamás me voy a alejar de la cumbia, canté rock para variar un poco.

¿Qué canción interpretaste?

Con mi banda quisimos tocar el tema ‘Triciclo Perú’ porque nuestro Perú está pasando por un momento terrible y la música lleva alegría. Creo que al público le gustó escuchar un poco de rock para variar un poquito.

A puertas de cerrar el 2022, ¿cuál es tu balance a nivel personal y profesional?

Me ha pasado de todo, ha habido caídas, cosas que no han salido bien pero no por eso me voy a sentir derrotada. Tengo que seguir trabajando, seguir llevando más música a la gente que es lo que alegra a los corazones y acabo de lanzar el mix marroyu, que ha pegado bastante y con fe para salir adelante. Hay Briyit en la cumbia para rato.

Briyit Palomino aconseja a Estrella Torres: “Hay que separar el amor y los negocios”

La cantante Briyit Palomino le recomendó a Estrella Torres que separe el amor y los negocios, ahora que su novio Kevin Salas se ha convertido en su mánager, porque puede tener problemas.

“Yo he pasado por esa experiencia, que una expareja fue mi mánager y no es bueno confiar demasiado. Mi mamá alguna vez me advirtió y me dijo ‘cuidado con ese hombre’ y no se equivocó. Así que le diría a Estrella que no confíe al 100 % porque uno nunca sabe lo que puede pasar. A mí prácticamente me estafaron y utilizaron”, señaló la Vampiresa de la cumbia.

¿Crees que a Estrella le pase lo mismo?

Ojalá que no, pero pasa que a veces confiamos demasiado en las personas, en los hombres y nos pagan mal. Nosotros como mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que saber diferenciar entre nuestra carrera artística, porque es nuestra, con el amor. Tenemos que separar las dos cosas porque si las juntamos le puede pasar lo mismo que a mí, ojalá, Dios, quiera que no sea así.

Como se dice no hay que mezclar el amor y los negocios.

Sí, lo mejor es tener las cosas separadas.

TE PUEDE INTERESAR: