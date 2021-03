El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, afirmó estar contento con la presencia de Brunella Horna, pareja de su hijo Richard, en un recorrido por Gamarra en busca de votantes. “Como no voy a estar contento si es mi nuera”, afirmó el exalcalde de Trujillo.

En imágenes compartidas por ‘Magaly TV’, el líder de APP respondió por la presencia de Brunellita. “Como no voy a estar contento si es mi nuera”, manifestó al reportero; pero cuando este le recordó que los jóvenes estaban casados, manifestó que lo importantes ‘es que ellos se aman’.

TROME | Brunella Horna acompañó a César Acuña en Gamarra (Magaly TV)

Brunella Horna también respondió sobre el matrimonio con Richard Acuña y descartó ‘que le esté metiendo presión’ : “No fue una broma que la hice publica, la verdad que estamos bien así”, manifestó y aseguró que llegó a acompañar a su suegro.

En tanto al ser consultado por el matrimonio, Brunella Horna prefirió no responder. “Es una gran mujer siempre me entiende y me apoya. De temas personales no suelo hablar”, manifestó.

LOS 24 AÑOS DE BRUNELLA HORNA

Hace solo unos días, Brunella Horna celebró su cumpleaños número 24 al lado de Richard Acuña y las familias de ambos, en un hotel del balneario. La popular rubia compartió imágenes de su onomástico en sus redes sociales.

