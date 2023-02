¿FUTURA REINA? Brunella Horna sorprendió a los televidentes al anunciar que tiene la venia de la organizadora Jessica Newton para participar del certamen de belleza ‘Miss Perú′. La conductora de ‘América Hoy’ aseguró que, a diferencia de años atrás, actualmente se siente más preparada, sin embargo, necesita considerar algunos factores como hablarlo con Richard Acuña.

“Jessica me escribe y me dice “cuando tú estés lista”. Años anteriores cuando yo ingreso al Miss Perú, cuando ella ya tenía el concurso yo me retiré porque arrugué. Tenía 18 o 19 años. Ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, mi trabajo también ”, dijo la ‘Baby Bru’.

Las declaraciones de la modelo sorprendieron a sus compañeros del magazine matutino, quienes le dejaron en claro que no necesita el permiso de su esposo Richard Acuña. Ante esto, Brunella aclaró.

“Requiere muchas cosas, la gente no entiende. Él no necesita darme permiso, pero sí comentarlo con él porque requiere mucho tiempo, viajes ”, precisó.

JESSICA NEWTON QUIERE A BRUNELLA EN EL MISS PERÚ

Para Jessica Newton, la actual esposa de Richard Acuña puede tener una oportunidad más para que se presente como candidata al reinado, en caso así lo quiera. Según dijo, tiene el respaldo del público.

“Con relación a Brunella, si ella quiere ser candidata tiene que tener la convicción de no retirarse. Sí, creo que a mucha gente le encantaría verla competir y a mí también porque nos quedamos con las ganas de saber cómo le iría en el Miss Perú”, dijo.