PONE EL PARCHE. En las últimas horas, Brunella Horna ha sido motivo de burla luego que se filtrara una foto donde supuestamente confunde al fallecido Pelé con el peruano exfutbolista Teófilo Cubillas. Sin embargo, esta foto remonta al 2018 cuando visitó Rusia por el Mundial del Fútbol, pero sin confundir a ambos personajes.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora decidió ponerle el alto a un diario peruano que publicó una fotografía afirmando la veracidad de la confusión. La pronta esposa de Richard Acuña dijo que todo fue un meme que ha vuelto a salir a la luz.

“Diario Extra, ¿pueden ser más responsables y no subir una noticia falsa? Yo nunca confundí a Teófilo Cubillas, fue un meme de gente ociosa y sin importarles todos los insultos que recibí por algo que yo no hice . Verifiquen bien sus notas, muchas veces he tenido que aclarar que fue un meme y siguen poniéndolo. ¡Increíble!”, escribió.

Brunella Horna aclara foto viral con Teófilo Cubillas.

¿POR QUÉ SE HIZO VIRAL FOTO DE BRUNELLA CON ‘NENE’ CUBILLAS?

Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé, partió a la eternidad el último jueves 29 de diciembre. Su hija Kely Nascimento fue quien confirmó la noticia con una sentida imagen donde muestra sus manos junto al cuerpo del ‘astro’ brasileño. A sus 82 años, el ‘Rey del Fútbol’ no superó un cuadro oncológico que complicó la salud.

Ante esto, producto de las redes sociales, los usuarios recordaron la vez en que Brunella Horna se tomó una fotografía con Teófilo Cubillas en el 2018, cuando fue el Mundial de Rusia. Sin embargo, con la fotografía también se difundió una falsa confusión donde la modelo habría escrito ‘Pelé' .

Esto fue desmentido en su totalidad por la modelo y actualmente también ha tenido que pronunciarse para asegurar que todo es parte de un meme, puesto “nunca se confundió”.