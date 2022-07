LO ACLARA. Brunella Horna es la reciente novia de la televisión peruana tras anunciar su compromiso con Richard Acuña. Ante los comentarios del público de una boda de ensueños debido al estatus económico del excongresista, la modelo aclaró que su pareja no es millonario y dio detalles de su matrimonio.

En declaraciones a América Espectáculos, la conductora de ‘América Hoy’ confesó que ya tiene fecha para su matrimonio, pues jura que no será la novia eterna. Además, habló de por qué en la útima edición del magazine no usó su anillo.

“Se me pasó, salí rápido, me falló la alarma y me olvidé ponerme el anillo. Le pido disculpas (a Richard Acuña), creo que a todo el mundo se le puede pasar . Es que recién me estoy acostumbrando de ponerme el anillo”, dijo.

Brunella Horna asegura que su novio no es millonario

¿RICHARD ACUÑA ES PLATA COMO CANCHA?

En otro momento, Brunella Horna aseguró que ella y su pareja continúan trabajando para ahorrar para su futura boda, dejando en claro que no son millonarios.

“ Millonaria y plata como cancha es mi suegro, por favor, quítense esa idea. Nosotros no , los dos trabajamos muchísimo y tenemos nuestros ahorros, pero recién estamos viendo el presupuesto”, puntualizó.