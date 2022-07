Karla Tarazona se pronunció luego que Brunella Horna sea ‘troleada’ por Mónica Cabrejos en su stand up. La escritora aseguró que la rubia se dio cuenta que el éxito no era estudiar, sino ‘buscar auspicios’, en referencia a sus conocidas relaciones con Renzo Costa y Richard Acuña.

La conductora de ‘D Mañana’ fue consultada por el diario El Popular sobre las burlas hacia Brunella y le recomendó que se lo tome con humor. “Yo ya estoy acostumbrada, tengo 20 años en televisión y me han dicho de todo. Desde mi opinión personal, yo lo tomaría a la broma porque es parte del show mediático. Así como yo también estoy en un programa de espectáculos y a veces no reinos y nos burlamos, pues a quien le caiga el guante que se lo chante”, dijo la esposa del ‘Rey de los huevos’.

En ese momento, Kurt Villavicencio, popularmente conocido como el ‘Metiche’, recordó que a Karla Tarazona también le ponían ‘chapas’ de grueso calibre. “A Karla le decían la Taraadona creo y no se molestaba”, acotó. “Sigo viva, no me he muerto” , agregó la conductora.

Metiche también reslató que Karla imitaba a Jessica Tapia y hacía burlas a que la periodista leía el teleprompter. “Qué no me han dicho, es parte de, el que se pica pierde”, indicó.

