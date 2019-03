Brunella Horna al borde de las lágrimas tras denunciar agresión: "Yo voy a seguir" | VIDEO

Brunella Horna se mostró bastante conmocionada tras haber sufrido una agresión en un restaurante en la Costa Verde. La modelo y empresaria estaba cenando con su hermano cuando un extranjero le tiró un puñete en la espalda.

Las cámaras de Magaly TV: La Firme llegaron hasta la comisaría de Barranco, a donde llegó Brunella Horna junto a su hermano para entablar la denuncia correspondiente. La modelo se mostró bastante nerviosa y conmocionada.

En declaraciones a ATV, Brunella Horna contó cómo ocurrieron los hechos. La novia de Richard Acuña aseguró con voz temblorosa y al borde de las lágrimas que continuaría con la denuncia. Posteriormente, acudió al médico legista.

"Me tiraron un puñete a la espalda y luego a él (hermano). Hemos estado en un restaurante tranquilos y un hombre vino y me tiró un puñete en la espalda y mi hermano me defendió y le tiró un puñete. No buscamos ningún problema, mi hermano lo han agredido y nos vamos al médico legista. Yo voy a seguir, pero hasta donde se pueda", declaró Brunella Horna.

A la dependencia del médico legista llegó acompañada de su padre Gustavo Horna y el congresista Richard Acuña. Ninguno quiso brindar una declaración de lo ocurrido. En tanto, el boliviano que ya fue identificado, negó los cargos.