La modelo y empresaria, Brunella Horna aseguró que no se tatuaría el nombre de su actual pareja, Richard Acuña en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Horna participó en la sección ‘El impertinente’ y negó la posibilidad de realizarse un tatuaje debido a que salaría la relación. Incluso puso de ejemplo a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

“¿Tatuarme? No, es de mala suerte, por favor. Todas las chicas que se las dan de románticas poniéndose un tatuaje del nombre del novio no lo hagan, eso sala la relación. Mira a Karla Tarazona y Christian Domínguez saló la relación. No lo hagan por favor”, señaló muy segura Brunella Horna.

Horna se calificó como una “mata pasiones” a la hora de dormir porque en el invierno usa pijama polar. “Yo tengo uso mi polar de Gamarra, tengo frío en las noches, soy recontra mata pasiones, pobre Richard”.

Además, contó que cuando estaba soltera daba números de teléfonos falsos para zafarse de los chicos que no le gustaban. “Lo hice mil veces. A veces doy números falsos o de mi asistente… Cuando estaba soltera, cuando el chico no me gustaba cambiaba el último número de mi celular”.

La joven empresaria también reveló que ha utilizado su fama para hacer más conocidas sus empresas. “Mis empresas han sido más conocidas porque estoy en televisión, por eso he podido crecer mucho más en mis negocios”, dijo.