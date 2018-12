Brunella Horna se ríe de las frases de su suegro César Acuña | VIDEO

La modelo Brunela Horna dijo que ‘un papel’ no la hará feliz, luego de ser consultada sobre si tiene planes de matrimonio con su pareja Richard Acuña.

¿Ya hay planes de matrimonio o embarazo?

No hay forma, ni de embarazo, ni matrimonio ni nada. Tengo varias amigas que están embarazadas, por ahora voy a ser tía. La relación está bien así. No necesitamos casarnos, no necesitamos un papel. Yo soy feliz así, disfrutando mi relación. Cada uno respeta su espacio. Un papel no me hará feliz.

¿Pero él quiere?

No lo he preguntado. No hemos hablado de matrimonio ni bebés. Él tiene 4 hijos y tiene que disfrutarlos. Trata de estar un buen tiempo con ellos.

¿Tendrás un programa en Panamericana?

Estuve en la preventa, en conversaciones con Panamericana. No puedo decir mucho porque todavía no hay nada concreto. Por ahora estoy concentrada en mis tiendas, acabo de abrir una en la galería ‘El Encanto’, en Gamarra.

¿Qué opinas de las famosas frases de tu suegro, César Acuña?

Yo me río y él también. Eso pasa, a mí me ha pasado, porque cuando estamos sobre un escenario con un micrófono nos ponemos nerviosos al hablar.