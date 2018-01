Brunella Horna pregunta cómo alguien se puede enamorar tan rápido y la trolean de la peor forma [VIDEO]

Brunella Horna vivió un incómodo momento en Espectáculos. La modelo y empresaria no dudó en hacerle preguntas a George Forsyth por su relación con Vanessa Terkes. El futbolista vive un romance que inició en el programa 'El Dorado' y terminará en el altar en setiembre de este 2018.

Por eso, muchos se preguntan por qué la prisa por el matrimonio de George Forsyth y Vanessa Terkes. Algunos incluso dejan entrever que la actriz podría estar embarazada, mientras que para Claudia Ramírez, la respuesta a esto viene por otro lado.

"Cuando una mujer está feliz quiere marcar su territorio y contarlo, pero está bien, pues. Me parece raro que haya contado detalles... No lo sé, porque él ( George Forsyth) es muy prudente y de su vida privada no habla. Entonces, sí parece raro, pero ya ellos sabrán cómo manejan su relación. De repente hay algo que no sabemos, el tiempo siempre habla por sí solo” , indicó Claudia Ramírez en entrevista a Trome.

Vanessa Terkes se reencuentra con George Forsyth

Sin embargo, Brunella Horna quiso hacerle la consulta directamente a George Forsyth. Por eso, formuló la pregunta que todos se hacen. "¿Cómo se puede enamorar y querer casarse tan rápido? Porque es algo raro. El amor es así...", empezó a decir la modelo.

Sin embargo, André Castañeda tuvo que interrrumpir a Brunella Horna mientras hablaba pues no podía creer lo que la empresaria de 20 años preguntaba. "Pero si tú eres especialista en enamorarte rápido Brunella"

Esta reacción dejó por unos segundos en silencio a Brunella Horna y provocó la sorpresa de los panelistas de Espectáculos. La modelo le advirtió a André Castañeda que no la haga hablar. "Una cosa es enamorarte rápido, pero ya tomar la decisión de casarse no es tan fácil"

¿Por qué André Castañeda le dijo esa frase a Brunella Horna? Cuando la modelo y empresaria terminó su relación con Renzo Costa, fue vista un par de meses después en saliditas con dos personas ajenas al espectáculo.

El primero fue el empresario Jesús Molina. Ambos fueron ampayados en una discoteca y tras las imágenes, Brunella Horna dijo sentirse ilusionada con él. Incluso, hizo una lista de las cualidades del hombre.

Audio de empresario de Brunella Horna

El prospecto de relación se vino abajo cuando la esposa del empresario salió al frente a decir que aún mantenía una relación con él y que Brunella Horna habría estado a punto de terminar con su familia.

Después, Brunella Horna fue vista en saliditas con un joven de su edad. La modelo fue más cauta en esta ocasión, pero un ampay de ambos abordando un vuelo al mismo destino, activó las alarmas de la farándula.

Brunella Horna también halagó al joven a quien calificó de ser responsable y estar luchando por sus propios medios por un futuro. En esta ocasión la empresaria tampoco tuvo suerte pues resulta que el chico también tenía pareja.

Brunella Horna: Aparece la enamorada de su 'nuevo galán' y la destruyen con esto (otra vez)

Cuando Brunella Horna ya oficializó su relación con Richard Acuña, todo era felicidad. La situación la embargó tanto que la modelo compartió una fotografía en sus redes sociales celebrando su primer mes con el congresista en donde ya ponía que lo amaba.

Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña Brunella Horna confirma relación con Richard Acuña

Brunella Horna lo pensó mejor y decidió borrar la publicación. Sin embargo, las críticas por decirle a alguien "TE AMO" en solo un mes de relación no tardaron en llegar. Tal vez sea por todas estas razones que André Castañeda troleó a la rubia.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.