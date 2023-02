A principios de enero, Brunella Horna y Richard Acuña contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia a la cual asistieron distintas figuras de la farándula, además de sus amigos y familiares.

La popular ‘Babybru’ utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores sobre los detalles de su boda.

Brunella aprovechó para desmentir los rumores acerca de una costosa lista de regalos que habría solicitado para su matrimonio con el hijo de César Acuña.

“No tuvimos lista de regalos, pedimos a nuestros invitados que donen a una ONG en vez de darnos regalos”, reveló la conductora de ‘América hoy’.

Brunella Horna evalúa ser candidata al Miss Perú

Brunella Horna sorprendió a los televidentes al anunciar que tiene la venia de la organizadora Jessica Newton para participar del certamen de belleza ‘Miss Perú′.

La conductora de ‘América Hoy’ aseguró que, a diferencia de años atrás, actualmente se siente más preparada, sin embargo, necesita considerar algunos factores como hablarlo con Richard Acuña.

“Jessica me escribe y me dice “cuando tú estés lista”. Años anteriores, cuando yo ingreso al Miss Perú, cuando ella ya tenía el concurso, yo me retiré porque arrugué. Tenía 18 o 19 años”

“Ni siquiera lo tengo pensado, es una conversación que debo tener con mi pareja, mi esposo, mi trabajo también”, dijo la ‘Baby Bru’.

Brunella Horna y Richard Acuña se dieron el sí después de cinco años de relación, en una boda de ensueño realizada la noche del sábado 7 de enero, en La Molina. Conoce todos los detalles en este video.

