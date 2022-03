La salsera Brunella Torpoco aseguró que la decisión de dejar la música, por las amenazas y extorsiones que viene recibiendo, no es parte de un ‘show’.

” Les pido por favor que dejen de decir que esto es un show, que es armado, porque creo que nadie haría esto , así que dejen de decir eso por respeto, no a mí, porque a mí no me interesa, pero sí por mi familia”, manifestó la salsera, quien subió un video a su Instagram.

“La gente piensa que todo es armado para ser más conocida, pero no es eso, yo no vine a este mundo para ser más famosa, yo vine a este mundo para trabajar y sacar adelante a mi familia y darle una mejor vida. Así que si no puedo trabajar en la música, lo haré en otra cosa y si puedo trabajar en la música lo voy a hacer, pero ahora estoy un poco confundida”, añadió.

De otro lado, afirmó que aprovechará para pasar más tiempo con su familia. ”Por ahora quiero estar tranquila, cumplir con mis contratos que tengo y descansar por un tiempo, aprovechando también que estoy con mi familia, pero en realidad lo que me pasa a mí no se lo deseo a nadie. Solo me preocupo por mi familia porque es lo primero para mí”, señaló, finalizando su mensaje.

Tula Rodríguez conversó con Brunella Torpoco

De otro lado, Tula Rodríguez contó que conversó con la salsera. ”Les cuento que le escribí, hablé con ella y me dijo que le dolía en el alma dejar esto, pero me escribió que por la seguridad de su familia, ella estaba realmente evaluando dar un paso al costado”, refirió en ‘En boca de todos’.

Brunella Torpoco es amenazada

Como se sabe, la semana pasada delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon a las afueras de la casa de la madre de la salsera, ubicada en el Callao, y le dejaron unos mensajes advirtiéndole que ‘la próxima te mueres’.

Pero esta no es la primera vez que atentan contra Torpoco, en noviembre de 2021 cuando regresó de una gira por Europa, sufrió un atentado en la puerta de su casa. Un motorizado disparó cinco veces al aire y dos veces a su camioneta como una especie de advertencia, en el Callao.