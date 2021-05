El español Bruno Agostini, recordado por su participación en Esto es Guerra y Combate, reveló a través de sus redes sociales que dio positivo al coronavirus, causando gran preocupación entre sus seguidores. “Acabo de dar positivo en esta mie.. del COVID-19, alguna recomendación para que esto pase”, fue el mensaje de Bruno en las redes sociales.

Agostini afirmó sentir un fuerte dolor de garganta y que anteriormente tuvo dolor de cabeza y fiebre. “Ahora ya no tengo (fiebre) cuando sudo mucho se me quita.... Dicen que también hace dolor de la espalda; pero a mí todavía no me ha dado”, expresó.

El español afirmó sentirse muy débil y debido a que no siente hambre a perdió como tres kilos. “Esto me dio a mi el domingo y no estoy comiendo nada, no tengo hambre. Habré bajado como tres kilos ya, tos si tengo un poquito. Muy débil te hace sentir, demasiado débil. Espero que esto se vaya lo más pronto posible”, manifestó.

TROME | Bruno Agostini reveló que dio positivo al COVID-19 (Instagram)

Finalmente Bruno Agostini dio gracias a todos sus fans de Perú por los mensajes de aliento enviados, a pesar que ya hace dos años no se encuentra en televisión.

BRUNO AGOSTINI NIEGA POLÉMICOS COMENTARIOS

Hace unas semanas, Bruno Agostini fue objeto de controversia y aclaró que en ningún momento afirmó que solamente ‘los viejitos mueren durante la pandemia del coronavirus’.

“Hace unos días colocaron una noticia mía con un comentario mío -el cual yo nunca hice ni hablé con ese periodista- donde decía que no nos preocupemos por esto porque solo se mueren los viejitos”, manifestó Agostini a Mujeres al Mando.

