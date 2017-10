Bruno Mars sorprendió a todos sus seguidores al cantar una versión en español del popular sencillo 'Just the Way You Are', en medio de un concierto en Puerto Rico. Sus seguidores alrededor del mundo se emocionaron con el gesto.

El mismo Bruno Mars compartió el momento en un video que tituló: "Por Puerto Rico". En el video se le puede ver cantando la letra de la canción 'Just the Way You Are' en español, para la sorpresa de todos los asistentes al concierto.

Bruno Mars participó del concierto 'One Voice: Somos Live', que se realizó en simultáneo en Miami y Los Ángeles y que reunió a artistas del cine y la música del mundo. El concierto fue preparado para recaudar fondos para los afectados por el huracán María en Puerto Rico.

"Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres yo te voy a amar", cantó Bruno Mars mientras sus seguidores gritaban emocionados por escuchar a su ídolo cantando en español, idioma oficial de Puerto Rico.

Al finalizar la presentación, la pantalla que se encontraba atrás de Bruno Mars mostró la frase: "Te amo Puerto Rico". El padre de Bruno Mars, Peter Hernández, es puertorriqueño de nacimiento, por lo que el cantante tiene raíces de ese país también.

El video de Bruno Mars cantando 'Just the Way You Are' en español ya se volvió viral en las redes sociales a nivel mundial. Todos los seguidores del cantante se encuentran sorprendidos y emocionados por su fluidez en el idioma.

El concierto 'One Voice: Somos Live', en el que partició Bruno Mars, logró recaudar más de 26 millones de dólares para los damnificados del huracán María en Puerto Rico. El concierto contó con la participación de más artistas como Jennifer López y Marc Anthony.

