El cantante Bryan Arámbulo usó su cuenta de Facebook para enviarle un mensaje a John Kelvin, quien este lunes 30 de mayo fue condenado a 31 años de pena privativa por agredir y violar a su exposa Dalia Durán.

El fiscal Reynaldo Elías sustentó con pruebas la culpabilidad de John Kelvin y además consiguió que se le imponga una reparación civil de 10 mil soles a favor de la cubana, además de obligarlo a asistir a una terapia psicológica.

Tras esto, John Kelvin emitió un comunicado en el que expresa su incorformidad con la sentencia que recibió y precisó que recurrirá a todas las vías legales para defenderse.

“La justicia para mí es diferente, jueces no aplican justicia (…) me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, cuestionó John Kelvin.

BRYAN ARÁMBULO LE ENVÍA FUERZAS

En el comunicado de John Kelvin, el cantante Bryan Arámbulo escribió su opinión a través de un comentario extenso en el que le envía fuerzas y expresa su solidaridad.

“Fuerzas, amigo. No justifico lo que hacen, por que los problemas de pareja son de 2, nadie puede juzgar lo que en 4 paredes como relación viven ustedes, pero tampoco justifico los hechos , te apoyo por que siento que hay mucha sinceridad y como todos somos seres humanos. Pero te doy mi apoyo por que justicia encontrar en este país es difícil lastimosamente por ser mediático y ganar e un puesto es fácil, pero de esta manera no la es. Me da mucha pena más por tu familia aquí no sufres tú, son los tuyos, tus hijos . Y me indigna tanto el morbo que existe en este mundo que se aprovecha del dolor ajeno para ganarse popularidad. Te abrazo hasta donde te encuentres”, escribió en su comentario.

