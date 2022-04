¡ASU! El cantante Bryan Arámbulo sorprendió nuevamente al ser captado con un gran número de guardaespaldas; sin embargo, al parecer, estaba vez sí fue necesario.

Según se reportó en Instarándula, el hecho ocurrió en uno de sus conciertos en Tumán, Chiclayo. En las imágenes se puede ver que el cantante fue rodeado por personal de seguridad, mientras se desplazaba por el lugar.

Fue la propia “ratuja” la que afirmó que varias personas intentaron acercarse al artista. “Bryan Arámbulo en Tumán, aquí sí la gente lo quería hasta chapar ”, indicó.

Bryan Arámbulo otra vez fue visto con varios guardaespaldas, pero ahora sí los necesitaba (Video: Instarándula)

Bryan Arámbulo recibió críticas por excesiva seguridad cuando nadie lo perseguía

A inicios de marzo, el cantante Bryan Arámbulo fue catalogado de “ridiculo” tras difundirse un video en el que es resguardado por varios miembros de seguridad en un concierto, cuando nadie lo seguía.

Ante ello, durante su programa, el cómico JB le preguntó por qué tenía que ser protegido de esta forma. “Últimamente se te está preguntando porque se te ha visto con mucha seguridad, hay un video. Mira pues la cantidad, cuánta seguridad Bryan. ¿Es parte del show o se te ha subido los humos?”, interrogó.

Arámbula explicó que él no es el que solicita guardaespaldas sino que los mismos empresarios deciden el tema de seguridad. “A mí no me cuida ni el perro que tengo (risas), aclaró.

