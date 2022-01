El cantante Bryan Arámbulo se volvió viral en redes sociales luego de publicar una foto colgado del enorme huaco erótico de la ciudad de Moche. El artista ′cumplió su promesa’ y posó al lado de la gran escultura.

En la imagen, Bryan Arámbulo hace una invitación a visitar Moche ya que quedó fascinado con la novedosa escultura con la que se fotografió.

“Lo prometí y lo hice. ¡Qué bonito distrito! Y un aplauso a las autoridades por inculcar el turismo. Me encantó sacarme esta foto, disfrútenlo y los invito a visitar Moche. Muy hermoso, me encantó”, escribió el cantante.

Bryan Arámbulo con el huaco erótico de Moche

En redes sociales, la imagen de Bryan Arámbulo se viralizó y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y sus detractores.

NO HACE CASO A CRÍTICAS

Bryan Arámbulo se mostró agradecido con todos sus seguidores y promete que este 2022 viene cargado de más proyectos para sorprender a su público. Además, responde a los críticos que han opinado sobre su reciente cirugía plástica.

“Me siento super feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga. Al contrario, estoy muy agradecido con la doctora que me ha hecho este cambio porque yo lo quería y es como yo se lo pedí. Y bueno, por las críticas que puedo decir, me gusta verme bien, quiero verme bien”, dijo.