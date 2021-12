Bryan Arámbulo tuvo un excelente 2021 ya que se convirtió en una de las figuras más queridas del género tropical, a tan solo seis meses de haberse lanzado como solista en su proyecto de cumbia.

En una entrevista para el diario El Popular, el cantante se pronunció sobre algunas críticas que viene recibiendo de personas que lo consideran un divo. En ese sentido, aseguró que no espera gustarle a todo el mundo. “Me quedo con los que les gusta lo que hago, mi familia y mi lindo público”, indicó.

“Algunas personas me dicen divo, no me disgusta, pero soy simplemente Bryan Arámbulo, un chico de pueblo”, se defendió el joven talento natural de Huacho.

UN GRAN AÑO

El cantante también indicó que este año ha sido ‘espectacular’ para él y espera que le lleguen más alegrías en 2022, ya que planea lanzar un disco con temas inéditos. “Me parece increíble las cosas hermosas que me pasan”, indicó.

Asimismo, sobre su paso por Europa, Bryan Arámbulo indicó que aún no puede creer que estuvo de gira por el viejo continente y quedó maravillado por su gente.

BRYAN ARÁMBULO SUEÑA CON UN GRAMMY

El cumbiambero también reveló que uno de sus sueños más profundos es internacionalizarse y hasta ganar un Grammy, gran reconocimiento a la música latina. “Deseo ganar un Grammy, pisar escenarios internacionales, alternar con grandes figuras, recibir premios por mi talento”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Tula y su hija se van de vacaciones a Miami: Pasarán Navidad y Año Nuevo sin don Tulo

Pamela Franco se arrepiente de piropos al ‘Gatito activador’: “Jamás le faltaría el respeto a Christian”

Tula desata su furia contra Maju Mantilla por regalarle enorme caja vacía