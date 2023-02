Bryan Arámbulo se presentó este lunes en ‘Prendete’ y recordó los duros momentos que pasó cuando fue diagnosticado con cáncer a los ganglios , cuando tan solo tenía 17 años y estaba empezando su carrera en la música.

“Fue una etapa muy difícil, nunca lo esperé. Fue como si me hubiera atropellado un carro, me tumbó a la cama de la noche a la mañana. En esos momentos estaba trabajando con Dilbert Aguilar. Hasta el día de hoy soy paciente de Neoplásicas, me atiendo hasta ahora ahí ”, comentó el popular cantante en conversación con Karla Tarazona.

En ese sentido, aseguró que solo pudo superar la enfermedad gracias a sus seres más queridos. “Esa etapa de mi vida fue muy difícil, la logré superar poco a poco junto con mi madre, con mi familia y amistades”, dijo conmovido al recordar esa época.

Bryan Arámbulo le agradeció a su madre por acompañarlo en esos instantes. “Ella estuvo desde el día uno, no dormía, no se desprendía de mí. Yo le tenía miedo a la soledad”, comentó.

Finalmente, aseguró que una vez que terminó con su tratamiento de quimioterapias, volvió a retomar su carrera, pese a que le habían dicho que la abandone. “Tuve las ganas de salir adelante en la música . Al principio me dijeron que ya no iba poder continuar mi carrera, entré en depresión, pero no me rendí” , acotó.

