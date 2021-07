Pochi Marambio, legendario vocalista de la banda de reggae peruana “Tierra Sur”, echa por tierra todas las especulaciones que afirman que los productores de la popular Camila Cabello no respetaron sus derechos de autor en el tema “My Oh My” lanzado por la estrella cubano-norteamericana en enero de 2020, y que es el sexto sencillo del disco “Romance”. En el referido tema se escuchan en forma repetida acordes del tema “Llaman a la puerta” de Marambio y su banda, que se grabó en 1992.

“Ellos sí respetan las cosas que usan. Cuando los seguidores me pasaron la voz que el tema de Camila Cabello usaba acordes de “Llaman a la puerta” de Tierra Sur, y otros hablaban hasta de robo, yo les contestaba que no se apresuren”, dice el músico.

“En la industria internacional de la música, y sobre todo del hip hop, respetan todo lo que usan, y justo cuando yo contestaba a los fans, el manager de Camila estaba hablando con el mío, se estaban entendiendo. Nunca hubo ninguna acusación desatinada, eso a veces empeora las cosas”, agrega.

El músico reafirma que se le pagó lo que le corresponde. “No existió usurpación, a todos los que siguen comentando eso les contesto, que por favor, se fijen en los créditos, allí está mi nombre. Somos siete autores y uno de ellos soy yo”.

GRABA NUEVOS TEMAS

Marambio revela que se encuentra grabando un disco con temas nuevos, que reafirmará la vigencia de la banda. “Estamos grabando canciones que yo he ido acumulando y no he podido grabar por falta de tiempo y dinero. Ahora ya tengo fondos para producir un disco bueno, sin ese miedo que si no se vende me quedo endeudado, antes teníamos que pensarlo mucho, pero ahora ya produzco este disco sin presiones, sin miedos. Si se vende o no se vende, no importa”.

