Camucha Negrete reafirma su vigencia en el ambiente artístico con el estreno el 1 de septiembre de “Mundo Gordo”, película basada en un exitoso unipersonal de Daniel San Román en el que se reflexiona sobre lo que significa estár subido de peso en una sociedad que promueve la perfección física.

La actriz, en la cinta dirigida por Sandro Ventura, encarna a la madre de la joven por la que el protagonista será capaz de todo para enamorarla. “Soy la mamá de Cynthia, la chica de la que está enamorado el gordito Antonio y evidentemente no me gusta mucho, soy una malcriada, lo maltrato al pobrecito”, nos dice la destacada actriz.

Si bien es una comedia, la película nos va a hacer reflexionar sobre este tipo de prejuicios con los de talle extra large.

En la historia, Antonio es una magnífica persona, muy noble y decente, pero hay madres que que no se fijan en eso, solamente en lo físico, en la apariencia.

Y hay quiénes por estar muy perfectos terminan enfermándose...

Hay mucha gente que se hace daño por querer estar muy delgada y entra a esa obsesión de que todo le hace subir de peso, se ve gorda y entra a esa etapa de la anorexia. Yo creo que ante todo uno debe cuidar su salud; yo por ejemplo nunca fui gorda, pero tampoco flaquita.

¿Cómo te cuidabas?

Lo que hacía era siempre estar pendiente de mi alimentación, hacía mucho ejercicio y así me mantuve. Ahora, a mi edad, no pretendo ser delgadita, al contrario cuando se es mayor, empiezas a ser un poquito más rellenita.

Camucha Negrete con sus compañeros de elenco de "Mundo Gordo".

LA CARRERA

Siempre habrá gente que si estás delgada te preguntará por qué y si estás con sobrepeso también lo hará. Nunca se está contento.

Me parece de muy mal gusto que veas a una persona y le digas que gorda estás o que flaca estás. Toda persona tiene espejo en su casa y sabe como luce.

¿Cómo te sientes que a más de 50 años de carrera sigas vigente? Es muy gratificante que la carrera que iniciaste y el camino que elegiste lo hayas hecho bien y que eso lo reconozcan, de otra forma no me buscarían. Hay chicas que se iniciaron conmigo que nunca más volvieron a aparecer. Hace poco, con el dolor de mi corazón, tuve que rechazar un papel en una película porque se tenía que rodar en altura y yo no puedo.

¿Cuál sería la fórmula para mantenerse en una carrera tan difícil?

Primero, pensar en tu carrera no como en una competencia para querer lo que tienen otros, hay que tener tus propias metas, concentrarse en lo que tu deseas, Segundo, y lo más importante, sigue el camino correcto, has las cosas bien y llévate igual con todos, así te van a recordar de una forma bonita.

