La actriz y locutora ‘Canchita’ Centeno contó que está contenta porque va a cumplir dos años al frente de su programa ‘Salsa como cancha’ en Radiomar y tras el último estudio de sintonía es la mujer más escuchada de las mañanas.

“Estamos felices con el estudio de sintonía que se acaba de realizar, pues todos los programas de la radio han crecido y soy la mujer más escuchada de las mañanas. En agosto voy a cumplir dos años con el programa y me emociona saber que me escuchan en Estados Unidos, Europa, Japón, pues todos los días me escriben los oyentes”, enfatiza ‘Canchita’.

Asimismo, dice que la radio también es una terapia para superar los problemas. “La salsa hace que la gente se olvide de los problemas que ha traído la pandemia, y a mí también me ha ayudado para no ‘bajonearme’ porque he tenido algunos familiares mal de salud por el Covid”, agregó.

Por otro lado, comentó que en unos días cumplirá 38 años y se siente muy feliz porque está logrando las metas que se había programado en la vida, pues no solo se ha consolidado como actriz, locutora, sino que también dicta cursos virtuales de teatro. “Se viene mi cumple, ya son 38 años pero me siento una quinceañera”, afirmó Canchita, quien conduce su programa ‘Salsa con cancha’, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en Radiomar.