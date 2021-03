El cantante de cumbia Robert Múñoz, líder de ‘Clavito y su chela’ contó que fue vacunado en Los Ángeles contra el coronavirus, ciudad donde reside desde hace más de un año, pues viajó en febrero del 2020 para realizar unos shows artísticos y no pudo regresar debido a la pandemia.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra el Covid y me siento mucho más tranquilo pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero cada día me siento mejor de salud. Aquí el sistema de salud es mucho más efectivo, pero igual uno debe de cuidarse porque no me quiero reinfectar”, comentó el cantante de cumbia.

Sin embargo, dijo que su esposa Andrea Fonseca, quien se encuentra a días de dar a luz, recibirá la vacuna más adelante. “A mi esposa aún no la han vacunado, será después del parto, que está programado para el 10 de abril y estamos ansiosos esperando a nuestro hijo bebé”, añadió ‘Clavito’.

Además, detalla que no tiene fecha de regreso al Perú, a pesar, de que extraña mucho a su familia, los amigos y su tierra Huancayo. “Por ahora no tenemos pensado regresar al Perú, la situación allá está muy difícil debido a la pandemia y tenemos mucho temor. Más ahora que tendremos nuestro segundo hijo, así que seguiremos aquí cuidándonos y haciendo música, pues eso no puede parar”, señaló Robert Muñoz.

LLEVA MÁS DE UN AÑO FUERA DEL PAÍS

Robert Muñoz, cantante de ‘Clavito y su chela’ lleva más de un año en los Estados Unidos, pues en febrero del 2020 viajó con su esposa e hija, para realizar unos shows para la colonia peruana y tras decretarse la pandemia por el coronavirus decidieron quedarse, y fueron alojados en casa de unos amigos.

“Ya cumplí más de un año en Estados Unidos y pensar que solo vine por tres semanas para cumplir unos shows para los peruanos. Menos mal que decidí venir con mi esposa Andrea y mi hija, sino todo hubiese sido muy complicado. Nos acompañamos y salimos adelante todos juntos”, agregó.