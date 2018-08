Careca: "Me convencieron con dos venezolanas"

Después de varios días de negociaciones se confirmó que el ‘profe’ Ricardo ‘Careca’ (Arturo Álvarez) seguirá al frente de la selección peruana.



Profe, ¿ya renovó contrato?, ¿qué le dieron para convencerlo?

La verdad es que me dieron un par de ‘venecas’, porque toda la vida he querido morder esas arepas. Aparte, las venezolanas son las ‘reinas de las tizanas’, ya que ‘ti sanan el corazón’ y hasta ‘ti sanan’ lo que vos estás pensando.



¿Cuáles han sido sus exigencias?

Primero que me den mi ‘leche de tigre’ todas las mañanas para tener energía suficiente y que pongan mi cara en el billete de 200 soles, en vez de Santa Rosita, porque después de lo que hice por la selección peruana merezco ser ‘San Careca’.



¿Oviedo sigue siendo su amigo o su ‘chochera’ es Oblitas?

Mirá, a esa cerámica de Chulucanas de Oviedo lo tenía entre ceja y ceja, me caía más pesado que collar de sandías, pero con el billete que me ofrecieron, me di cuenta que soy un amante de la cultura preincaica. En cuanto a Oblitas, a pesar de ser ‘ciego’ tiene visión para el fútbol.



¿Es cierto que le han dado un billetón para quedarse?

Primero me querían dar doce millones, pero me estafaron porque me ofrecieron dos semillas gigantes, o sea ‘dos semillones’. Pero no soy ‘boludo’, ahora gano la plata que quiero, me he convertido en un tragamonedas.



¿No tendrá un audio con el ‘gordito’ Oviedo?

No, piba. Yo estoy libre de ‘polvo y paja’. Soy derecho, no como ese galán de retablo del ‘gordoviedo’ que es más torcido que rabo de chancho, ese es más falso que atún boliviano, andá.



¿Es cierto que el hincha israelita es su nueva cábala y lo va llevar a la Copa América?

El hincha israelita no es solo mi nueva cábala para la Copa América, sino que va a patear los penales en lugar de Cuevita. El israelita es tan peruano que nunca se baña, porque ama su tierra.