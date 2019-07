Beto Ortiz posa con misterioso hombre y Carla García revela la relación que existe entre ambos

Hace unos días, el conductor de El Valor de la Verdad, Beto Ortiz, compartió una imagen junto a un fotógrafo en su cuenta Instagram que llamó la atención de sus seguidores. "Welcome to the jungle | Navegaciones por las selvas vírgenes con el encantador de pájaros salvajes"

Uno de los seguidores de Beto Ortiz le preguntó: "¿Es tu novio?" y el periodista respondió: "¿En serio me van a seguir haciendo la misma pregunta de tía metiche y alcahueta en absolutamente todas las fotos en que salgo acompañado?"

Aunque muchos no creyeron en la respuesta de Beto Ortiz y continuaban especulando sobre la relación del periodista con el fotógrafo, fue Carla García, mejor amiga del conductor, quien terminó con el misterio.

A través de su cuenta Twitter, la hija del ex presidente de la República, Alan García, felicitó a Beto Ortiz y su acompañante por su 'relación'. Incluso, utilizó hashtag para confirmar que ambos son pareja.

"Estoy tan feliz por ustedes chicos. Ver a Beto contento es también mi felicidad. Salud, por muchos años más. #LoveisLove #Charapalove", escribió Carla García. Pese a que copió en el mensaje a Beto Ortiz, él prefirió el silencio.

El conductor de El Valor de la Verdad presentará el libro de Magaly Medina, 'Hola Guapa', en la Feria Internacional del Libro 2019, el próximo 21 de julio. Beto Ortiz y la 'Urraca' se volvieron amigos pese a sus diferencias en TV. El periodista fue el único que tuvo permiso para publicar videos durante el matrimonio de la conductora y el notario Alfredo Zambrano.