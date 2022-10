La periodista Carla Tello cumplió ocho meses de embarazo y realizó una sexy sesión de fotos donde luce su avanzando estado de gestación . Según nos contó la periodista, la producción duró aproximadamente tres horas y aclara que no hubo desnudo, pues todo fue muy profesional y ‘salió hermoso’.

“Quería hacer una sesión de fotos distintas, elegantes y casi editoriales. No estaba desnuda, todo es efecto de la edición. Creo que hay que aprender a querer los cambios de nuestro cuerpo, sobre todo cuando estás esperando una vida”, sostuvo la periodista de ‘América Noticias. Edición Mediodía’.

¿Se demoraron para maquillar tu cuerpo de dorado?

Fue una sesión de tres horas aproximadamente, todo fue muy profesional y salió hermoso.

¿Ya has pedido licencia de maternidad en el noticiero?

Creo que la primera semana de noviembre me voy de licencia.

¿Cómo te sientes en la recta final de tu embarazo?

Bien, a veces tengo dificultad para respirar, dolorcito en las costillas, pero es lo normal en el embarazo. Es muy lindo sentir las pataditas y los movimientos de mi hijo.

¿CÓMO SE LLAMARÁ EL HIJO DE CARLA TELLO?

Recordemos que hace un mes la periodista Carla Tello reveló que su hijo se llamará Mateo, que significa regalo de Dios. Además, nos contó que su esposo, el marino Emilio, y ella vienen contando los días para el nacimiento de su bebé, que está programado llegar los primeros días diciembre.

“(Con su esposo) estuvimos buscando en Google los cien nombres más lindos de niño y encontramos una página con los significados y nos encantó Mateo, que significa regalo de Dios. Creemos firmemente que su llegada es un milagro y un regalo”, contó la presentadora de ‘América Noticias. Edición Mediodía’.

¿Con tu esposo estarán contando los días para tener a su bebé en brazos?

Sí, todo me ha parecido tan rápido.

Acabas de cumplir siete meses, ¿ya sabes si tendrás un parto natural o cesárea?

Hasta el momento mi médico me dijo que será natural, pero ustedes saben que pueden surgir imprevistos.

Tu pancita ya se te nota y se te ve muy bien con los looks que usas en el noticiero…

Es un reto vestirme día a día. Me doy cuenta que a las mamis que ven el noticiero les gusta que se me vea la pancita y busco looks para marcarla.

Muchos de tus seguidores están apenados porque en algún momento te tomarás un descanso por maternidad, ¿cómo te está yendo en el noticiero?

Todo bien hasta ahora con la barriga y el trabajo. El doctor me dirá cuándo debo ir a descansar. Me da penita irme, pero seguro con el bebé el tiempo se pasará volando.

CARLA TELLO SE CASÓ CON MARINO

La periodista Carla Tello también reveló que el último 13 de agosto se casó por civil con el padre del hijo que está esperando, el marino Emiliano, en una ceremonia privada y muy familiar en la Municipalidad de Miraflores.

