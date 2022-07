La periodista Carla Tello aseguró que no postergará su boda con su novio Emilio tras anunciar su embarazo.

“Nosotros ya tenemos fecha (para su matrimonio), será en invierno, no tenemos el día, pero sabemos en qué mes queremos casarnos. No vamos a retrasar el matrimonio, va a ir nuestro hijo o hija así ‘chiquitín’, los planes siguen en el mismo tiempo. Mi hijo nacerá a inicios de diciembre más o menos y eso me dará tiempo de ponerme fitness otra vez y estar regia en el matrimonio ”, afirmó la conductora de ‘América noticias. Edición mediodía’.

Como se sabe, Carla cumple seis semanas de embarazo esta semana y aún no sabe el sexo de su bebé, pues en su última ecografía ‘se escondió y solo espero que esté sanito’.

Recordemos que hace un mes Carla nos contó que estaba planeando su boda para el próximo año y se encontraba escogiendo la iglesia donde se casará con Emilio, con quien tiene más de nueve meses de relación.

Incluso, comentó que apostaría por algún diseñador peruano para que confeccione su vestido de novia y le gustaría tener una ceremonia en el campo, pues su pareja es marino y ‘habrá cruce de espadas’.

“ Estoy en una relación de respeto y mucho amor . Me gusta porque él me hace sentir orgullosa en muchos aspectos, algo que no había sentido antes”, mencionó. Cabe indicar que la periodista comparte en sus redes sociales su etapa de embarazo y se puede observar que su pareja la viene engriendo mucho, pues hace unos días le cocinó su plato de comida favorito.

