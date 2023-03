TERNURITA. Carla Tello presentó por primera vez a su bebé Mateo, quien tiene tres meses de nacido. Además, la periodista se animó a brindar algunos detalles de cómo está viviendo su etapa de mamá primeriza.

“Es bien bonito, pero también bien retador. Es bonito, pero tiene sus cositas como el cambio de horario, como que ya no duermes estás preocupada todo el tiempo por tu bebito, si está bien, si está respirando, atenta a lo que dice el pediatra. Y cuando te vas un ratito, ya extrañas a tu bebito”, dijo en un inicio.

Carla Tello presenta a su hijo Mateo y anuncia su regreso a "América Noticias"

La conductora de televisión se mostró emocionada al contar que estos primeros meses al lado de su hijo le han servido para descifrar su llanto.

“Mi papá me está ayudando, pero él también trabaja, así que tengo momentos largos en los que solo estamos él y yo y eso me ayudado a entender qué significa cada llanto, es locazo ya, pero sí existe una ciencia del idioma de los bebés”, resaltó.

Finalmente, Carla Tello no descartó volver a convertirse en madre muy pronto. “ Mira todo el mundo me dice ten al hermanito para que no esté solito, para cuando estés viejita entre los dos te cuiden. Pero no sé, que pase lo que tenga que pasar. Ja, ja, ja”, dijo con sinceridad.

Carla Tello perdió 16 kilos tras dar a luz

La periodista Carla Tello contó que viene disfrutando al máximo de su hijo Mateo, pues en una semana regresa a la conducción de ‘América Noticias. Edición Mediodía’. Además, nos contó que regresó a entrenar al gimnasio y ha perdido 16 kilos desde que dio a luz.

“Regreso al programa el 13 de marzo y estoy tratando de disfrutar lo más posible con Mateo, quien ya tiene tres mesecitos”, dijo la periodista Carla Tello.

“El último mes del embarazo estuve bastante hinchada en piernas, manos y rostro, y ahora he bajado 16 kilos y me falta tres más para recuperar el peso de antes de salir embarazada, pero yo quiero darle hasta bajar 10 más”, reveló.

