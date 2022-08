La conductora de América Noticias, Carla Tello, refirió que ya tiene 22 semanas de embarazo y se encuentra bien de salud.

“Ya tengo 22 semanas de embarazo, me siento muy bien, pues apenas he subido seis kilos. Todos me preguntan el sexo de mi bebé y en los próximos días será el gender reveal (fiesta de revelación de sexo)”, comentó en sus redes sociales.

Asimismo, contó que los primeros tres meses fueron duros. “Me despertaba con resaca, como si hubiera juergueado bastante, todos los días era una pesadilla. También me gustaría tener parto natural ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Anthony Aranda estalla tras ser captado en el Ministerio de la Mujer: “Es hora que respeten”

Korina Rivadeneira será sometida, en las próximas horas o días, a una cesárea, revela Jazmín Pinedo

Christian Domínguez explota y defiende a los infieles: “Si tu pareja es infiel, no por eso es tramposa”