El popular Carloncho comentó, durante la primera presentación de Romeo Santos en el Estadio Nacional, que ya deben de dejar de relacionarlo con Rosángela Espinoza, pues la relación que tuvieron fue hace nueve años y cada uno hizo su vida . El hombre de radio hizo este comentario, porque en las redes sociales lo etiquetan con la ‘chica selfie’.

Carloncho, estás con nuevo look, ¿qué pasó?

(Ríe), no es nuevo look lo que pasa es que me agarró la leva. En realidad estuve un año trabajando en la producción de los conciertos, pues radio Moda siempre ha apostado por el género urbano y fuimos los primeros en difundir la bachata y ahora nos tocó estar presentes en el concierto de ‘El rey de la Bachata’ . En paralelo, hace poco, volví a la televisión con el programa ‘Emprendedor, ponte las pilas , pero todo muy perfil bajo, compartiendo con los compañeros.

¿Sabes bailar bachata?

No, ni bachata ni salsa, solo hago la mueca.

¿Has visto el programa de María Pía y la Carlota?

Debe estar saliendo bien, son capos. Pía es buena conductora, el público la quiere. Carlos es un capazo con su personaje de ‘La Carlota’.

Cambiando de tema en las redes sociales te etiquetan con tu ex (Rosángela Espinoza)

Bueno, ya no puedo hacer nada, pero la gente debe tener un leve recuerdo de lo que fue; sin embargo, les digo que yo también tengo vida, pues ya pasaron 9 años, déjenme volar.

Claro, tienes derecho a rehacer tu vida sentimental...

Mi vida la he rehecho varias veces en todos los sentidos y por eso tomé la decisión de que todo lo que haga sea privado para no estar expuesto.

O sea que este 14, Día de los enamorados lo vas pasar acompañado..

Obvio, aunque el 14 tengo que hacer será el 15 ja, ja, ja.

¡Uy! cuidado con eso

No, fuera de bromas murieron los ‘ampays’, la adrenalina de sacar ‘los pies del plato’ igual, porque la próxima que te graben van a decir: Soy poliamoroso, tengo una relación abierta ¿qué pasa? En otros países hasta marchan los poliamorosos por defender sus derechos, el simbolo de ellos es el corazón con el infinito, cosa que yo no estoy de acuerdo.

Eres a la antigua...

Es que somos otra generación, para mí es inadmisible, pero bueno si en el momento estoy en plena guerra y caigo en las redes de la tentación, soy poliamoroso, es una broma ja, ja, ja.