Carloncho cuestionó saliditas de Rosángela Espinoza y Diego Chávarri pero la ‘Chica Selfie’ le respondió así

Las saliditas entre Diego Chávarri y Rosángela Espinoza han generado diversas opiniones en Chollywood. Algunos como Carloncho, expareja de la popular ‘Chica selfie’, ha optado minimizar el tema y señalar que este incipiente romance es solo “un negocio”.



“Cada quien elige su camino, depende del talento que tengas, de lo que quieras rendir, de lo que puedas hacer, de lo que te pide la producción. Entonces cada quien va viendo sus cosas”, reflexionó Carloncho, quien considera que el público ya no se cree “cuentos”.

Sin embargo, Carloncho hizo una precisión y negó sentir celos de Diego Chávarri, quien, desde un inicio, se mostró interesado en Rosángela Espinoza. Según el también conductor de ‘En boca de todos’, le desea lo mejor para la participante de Esto es Guerra.



“¿Celoso por qué? Te juro que ni un pelito. Todas las personas merecen que les vaya bien en el amor. Si hay amor, bien. Después de mi relación, vino otra persona, a él búscalo y pregúntale porque lo mío pasó hace mucho tiempo (risas)”, añadió Carloncho.

Carloncho no cree en saliditas de Rosángela Espinoza y Diego Chávarri

Finalmente, Carloncho hizo un pedido a los compañeros de Rosángela Espinoza en Esto es Guerra para que la “traten bien a la señorita porque es muy sensible” y cuando la cuestionan, “a ella le duele absolutamente todo” porque es como “una muñequita de cristal”.



ROSÁNGELA ESPINOZA RESPONDE

Por su paerte, Rosángela Espinoza tomó la decisión de ignorar las declaraciones de su expareja Carloncho y dijo estar “cansada” de las críticas en su contra pues considera que no le hace daño a nadie.

“Estoy tranquila. No le voy a responder, que el público saque sus propias conclusiones”, comentó Rosángela Espinoza, que si bien prefiere evitar todo tipo de contacto con Carloncho, no entiende lo que motivan sus palabras.



“Si hay personas a las que les da cólera mi progreso, yo estoy tranquila. Voy a sonreír más”, sentenció Rosángela Espinoza, que dejó bien en claro a sus detractores que no va a “pisar el palito”.

Rosángela Espinoza responde a los comentarios de Carloncho

