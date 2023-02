Carlos Alcántara visitó este miércoles 8 de febrero el set de “Mande quien mande” para hablar sobre el próximo estreno de “¡Asu mare! Los amigos”. Sin embargo, no pudo evitar ser consultado respecto a la crítica que hizo al reality de competencia “Esto es Guerra”.

“Llegamos y dijimos Carlos tiene una mala onda con ‘Esto es Guerra’. Queremos ir directo”, cuestionó María Pía Copello.

Ante ello, el reconocido actor negó que sea cierto la información que circuló días atrás en diversos portales y aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas. Incluso, dijo que le hubiera gustado trabajar ahí porque es bastante competitivo.

“Primero en Esto es guerra tengo a mis amigos, en EEG está Johanna San Miguel, Renzo Schuller que son mis amigos. Tengo un cariño especial por varios chicos y chicas. Me hubiera encantado concursar cuando era joven porque soy súper competitivo” , señaló el director de la película “Asu Mare”.

En esa línea, Alcántara sostuvo que no se atrevería a hablar mal de un canal de televisión en el que ha trabajado. “Yo vengo de la televisión, es más he trabajado en este canal a la misma hora… entonces donde se come, no se… Se repiten las noticias sin una fuente real. No tengo nada en contra ni he dicho nada en contra del programa Esto es guerra”, sentenció.

¿Por qué se dice que Carlos Alcántara lanzó dardo a Esto es Guerra?

En una entrevista que brindó a Verónica Linares, Carlos Alcántara comentó que cuando ha ojeado “Esto es Guerra” ha visto “la toxicidad”.

“Yo lo veo, digamos que a veces relojeo un ratito porque soy amigo de la chata y Renzo, veo qué están haciendo, el formato y para mí son cinco segundos y ya sé lo que están haciendo. De repente hay algo gracioso, pero no me la creo tanto. Lo que sí veo es la toxicidad de la televisión, porque te prenden las luces y empiezas (a sonreír) y en corte (dejas de sonreír) y otra vez así”, explicó.