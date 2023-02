Carlos Alcántara afirmó que disfrutó y fue feliz dirigiendo la película ‘Asu Mare: Los amigos’, que se estrena el 9 de febrero, ya que ha podido plasmar y compartir su experiencia de 36 años como actor. No le preocupa la taquilla y aclaró que la ausencia de Ricardo Mendoza, el popular ‘Tarrón’, en la cinta fue decisión de él y no es la víctima.

Carlos, Ricardo Mendoza comentó que él iba a ser protagonista de la película, pero después le dijeron que iban a prescindir de su personaje.

La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él porque aquí no hay víctimas, acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande... si él no está acá es porque no se llegó a un acuerdo, pero estuvo un año en ese plan, ‘que no, que ahora estoy con mi proyecto’. Yo valoro su crecimiento, pero acá hay un compromiso, unos compañeros, un grupo y nos quedamos en el aire. Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce... porque no es el protagonista de ‘Asu Mare’, él es parte del grupo de los amigos, las cosas como son.

Los dejó colgados.

Ahora él quedó como una víctima, dice ‘me han botado’, es mentira. Yo siempre digo que el jugador que no quiere jugar en el equipo se va a otro equipo y no pasa nada, pero que lo diga.

Hablando de la película, ¿te has sentido cómodo en la dirección?

Ha sido una linda experiencia, una oportunidad para mí de cumplir un sueño. Este bichito de la dirección lo tenía metido dentro de mí y creo que será una carrera paralela a la de actor si se presentan más oportunidades.

Debido al éxito de las anteriores cintas, ¿cuál es tu expectativa con ‘Asu Mare: Los amigos’?

Sinceramente creo que nunca se va a repetir lo que pasó con ‘Asu mare’, me interesa más que el público pase un buen momento, que se divierta y capten el mensaje. No importa la taquilla, quiero decir que no importa si no es la misma taquilla de antes, me importa que vaya gente porque esto finalmente también es un negocio, pero acá hay harta vibra y como director le he puesto alma, corazón y vida a esto para que la gente disfrute en familia.