El cantante criollo Carlos Ardiles contó que hay un buen futuro en la música criolla, pues muchos jóvenes están surgiendo e interpretando los clásicos valses a su estilo. Además, señala que el próximo 24 de febrero realizará el show ‘Mi nombre es Perú', donde tendrá un reencuentro con sus hermanos Kike y Jaime del grupo ‘Los Ardiles’; y que tendrá como invitados a Ruth Karina y Diosdado Gaytán Castro.

¿Qué vas a presentar en este show del próximo 24 de febrero?

El show se llama ‘Mi nombre es Perú', será en Bianca de Barranco y habrá, como siempre en mis shows’, música que representa a las tres regiones del país, como la selva con Ruth Karina, el ande con Diosdado Gaytán Castro y el reencuentro con mis hermanos Kike y Jaime con ‘Los Ardiles’. Va a ser un show de mucha peruanidad, aunque el país esté viviendo momentos duros, siempre la música nos puede unir.

¿Cómo te animaste a lanzarte como solista?

Todo el mundo me dice lo mismo, yo no decidí irme ni separarme del grupo, se dieron circunstancias y muchos factores que pasaron en pandemia, mis hermanos tomaron la decisión de trabajar por ellos y yo también tenía proyectos personales... eso es en el aspecto laboral porque como familia con mis hermanos sigue todo muy bien como siempre.

Durante la pandemia se te vio participando en ‘La voz’, ¿qué tal la experiencia?

Fue un momento duro lo de la pandemia, pues estaba algo golpeado económicamente y anímicamente, pues me dio Covid y de una manera fuerte, y pues me animé a participar, se lo conté a mis hijos y me dijeron que no perdía nada y que debía de hacerlo para mantenerme vigente y fue una bonita experiencia, muy enriquecedora. Fue la primera vez que estaba en un escenario sin mis hermanos y por más experiencia que tengas, ese escenario te intimida. No estaba esperanzado en ganar pues es un reality y hay muchos otros factores que entran en un show de televisión. Y luego mi hija Macarena participó en ‘La voz Kids’, tiene una linda voz.

¿Y cómo ves el futuro de la música criolla?

Hace poco fui jurado en un concurso criollo y más de 200 jóvenes se presentaron interpretando los clásicos valses pero cantando a su estilo, sin vestirse con saco y corbata, más parecían rockeros o salseros, pero es como sienten la música y es muy válido. La música va evolucionando. Sí hay futuro y la música criolla no va a morir.

