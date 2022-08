Carlos Cáceda, el arquero del Melgar que fue la figura al atajar tres penales al Inter de Porto Alegre, recibió a Trome en su domicilio. Allí su esposa Francesca Carranza, hija del ‘Puma’ Carranza, lo llenó de besos mientras sus vecinos le gritaban héroe, aplaudían y se tomaban selfis con él.

Carlos, ¿qué sientes con este recibimiento que te han dado?, ¿cómo está tu corazón en este momento?

Bueno, es algo lindo, siempre me saludan y brindan su cariño en cada partido y estoy feliz por este momento.

¿Qué sentiste cuando atajaste esos tres penalazos?, pues son rankeados los jugadores que patearon...

Sí, jugadores de mucha jerarquía. Anteriormente estuve viendo, durante una hora, videos para saber a dónde iban a patear, estaba más o menos preparado. Gracias a Dios se dieron las cosas y mis compañeros tuvieron el valor y coraje al patear bien.

Como quien dice, hiciste tu tarea…

Esa es mi chamba y mis amigos también, esto es en conjunto. Muchas veces me dicen héroe, que soy la figura y no me considero así, la figura es todo el equipo. Es más, hubo muchos chicos que se quedaron aquí (Arequipa) y nos alentaron mandándonos sus buenas vibras, y, todo (este triunfo) es del grupo.

Carlos Cáceda asegura que no se considera un héroe. Video: Carla Chevez

¿Tienes alguna cábala?

Sí, pero no la digo… (¿para que no te la copien?)… ríe

Y el look de las trencitas, ¿crees que también te da fuerzas?

Estos son dreads, pero ya me quedo con esto, no sé si sacármelos a fin de año, pero mi esposa me dice que no.

Es tu sex appeal…

Sí (ríe).

Además, te lo dice la ‘patrona’...

Sí, la patrona.

Tu hazaña fue destacada y celebrada con lágrimas por los arequipeños, vimos a muchos niños con su peluche de león en las calles. Eres la pantera, pero te están rebautizando como el súper Cáceda.

Estoy feliz por lo que se está logrando, la alegría que les damos a los niños, por las familias que disfrutan con el fútbol y los une.

La gente también decía: Cáceda a la selección, ¿esperas la convocatoria del profesor Reynoso?

Obviamente, siempre pienso en estar en la selección, qué jugador no lo anhela, pero primero digo que un futbolista debe demostrar en su club tener una regularidad, así que vamos paso a paso y después se verá. Estamos agradecidos con el respaldo del público, si bien se ha dado un paso importante aún falta y siempre tomarlo con humildad.

Cáceda asegura que espera la llamada de Reynoso

Francesca, comentaste que ahora van a aumentar la familia.

(C) Sí, hemos pensado que venga el tercero.

(F) Sí y ahora hay que cumplir, ya será para el próximo año.

Carlos Cáceda y su esposa llaman a la cigüeña. Video: Carla Chevez - TROME

Siempre estás apoyando a Carlos, porque la vida de un futbolista también es complicada: entrenamientos, concentración, estar alejados de la familia…

(C) Sí, gracias a Dios, Francesca es una mujer que me apoya en las buenas y las malas, y le agradezco a Dios por darme una mujer como ella.

Francesca, te ha dicho algo muy bonito… beso, beso.

(Se besan) Nosotros somos un equipo. Mis hijos apenas han llegado lo han abrazado y dicho: ‘Papá, qué lindo’, están muy contentos.

(C) Ellos también saben cómo es la vida de un futbolista y siempre me esfuerzo por ser un mejor profesional.

