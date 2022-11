Carlos Cacho y Daniella Cilloniz, unos de los pocos invitados de la farándula de Chollywood que asistieron a la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora, se presentaron este lunes en ‘D Mañana’ para hablar del matrimonio de la exVengadora, además de los looks de quienes fueron convocados para el evento.

El estilista se refirió al outfit del Zorro Zupe, que llegó con un sastre fuccia, polo negro, una exclusiva cartera de diseñador, y las uñas pintadas en tonos rosas. “Cuando tú pones en tu parte, el código medio formal, yo no me voy a ir jamás a una boda con ese look, porque yo respeto a la novia y al evento. Me encanta su look, pero no para una boda, se le veía bien, pero nunca así para una boda. No va”, sentenció el especialista.

Asimismo, afinó su puntería contra Adolfo Aguilar, quien asistió con un collar de perlas y camisa a rayas. “No entendí su look, el collar de perlas en los hombres está súper de moda, pero no iba con la camisa. Él es muy guapo, pero no va”, refirió Carlos Cacho.

¿POR QUÉ JAZMÍN PINEDO NO FUE A LA BODA DE TILSA?

La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, dejó en claro que Tilsa Lozano, su excompañera en ‘Las Vengadoras’, sí la invitó a su matrimonio con Jackson Mora, que se celebró el último viernes. Sin embargo, la popular ‘chinita’ dio los detalles de su ausencia.

A raíz de las quemaduras que sufrió en el rostro por un procedimiento que le generó alergia, Jazmín Pinedo tuvo que utilizar cremas en la cara y este fue el motivo por el que no asistió al matrimonio de Tilsa, a donde también acudió la exvengadora’ Maricris Rubio.

“ Me perdí la boda de mi amiguis, ¿puedes creerlo? Yo lloraba y le decía a la doctora por un día y me dijo que no, que tengo que seguir mi tratamiento hasta el final . Obviamente, no pude acompañar a Tilsa en un día importante, la pasaron hermoso, veía algunos videitos mientras yo estaba en la casa sufriendo, mirando como se divertían”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Gian Marco reacciona tras perder 30 mil seguidores en redes: “Me siguen diciendo soberbio y déspota”

Flavia Laos se defiende tras exponer video donde se pone anticonceptivo: “Me da pena que lo sexualicen”

Dalia Durán rechazó víveres para sus hijos porque John Kelvin lo envío mediante otra persona, revela familiar