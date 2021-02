Carlos Cacho felicitó a Gisela Valcárcel porque regresará a la televisión con un nuevo reality de cantantes por América Televisión.

“Estoy más que feliz, se la extrañaba mucho en la televisión. Gisela traerá alegría a los hogares peruanos en medio de tanta tristeza”, expresó.

¿Formarás parte de este nuevo proyecto de GV?

No lo sé, no me han llamado, pero estoy muy feliz por su regreso con o sin mí.

Hablando de otro tema, este lunes ya podrás abrir tu salón de belleza, ¿cómo te sientes?

Muy feliz, muchas gracias a las autoridades, finalmente abriremos y habrá más trabajo para los peruanos.

